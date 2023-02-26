Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

28.05.1884

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1884

Отец: Лопатнев Ефимий Прохоров

Мать: Лопатнева Ирина Ефимова

Бракосочетание
03.06.1907

Жена: Лопатнева Марфа Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1908

Сын: Лопатнев Павел Иванов

Мать ребёнка: Лопатнева Марфа Григорьева

Смерть
?.11.1942
Причина смерти: Жестоко избит полицейскими в ноябре 1942 года и через 3 дня умер.

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