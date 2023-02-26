Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения28.05.1884
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1884
Отец: Лопатнев Ефимий Прохоров
Мать: Лопатнева Ирина Ефимова
Бракосочетание
03.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1908
Мать ребёнка: Лопатнева Марфа Григорьева
Смерть
?.11.1942
Причина смерти: Жестоко избит полицейскими в ноябре 1942 года и через 3 дня умер.