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Лопатнева Марфа Григорьева

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Григорий

Мать: ?

Бракосочетание
03.06.1907

Муж: Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1908

Сын: Лопатнев Павел Иванов

Отец ребёнка: Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов

Смерть
Неизвестно

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