Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

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Место рождения

м

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

м
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Долотова Мария Григорьева

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Маркова Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Лопатнева Марфа Григорьева

Мать ребёнка: ?

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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