Григорий
Место рождениям
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
м
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Долотова Мария Григорьева
Мать ребёнка: ?
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Маркова Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: ?
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Лопатнева Марфа Григорьева
Мать ребёнка: ?
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно