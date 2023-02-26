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Лопатнева Ирина Ефимова

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Ефим Иванов

Мать: Гликерия Архипова

Бракосочетание
06.02.1883

Муж: Лопатнев Ефимий Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1884

Сын: Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
23.09.1886

Сын: Лопатнев Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Параскева Ефимова

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
1889

Сын: Лопатнев Семён Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
24.06.1891

Сын: Лопатнев Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Лопатнев Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
10.02.1896

Сын: Лопатнев Никифор Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Рождение ребёнка
19.11.1898

Сын: Лопатнев Михаил Ефимов

Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров

Смерть
Неизвестно

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