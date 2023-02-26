Лопатнева Ирина Ефимова
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Ефим Иванов
Мать: Гликерия Архипова
Бракосочетание
06.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1884
Сын: Лопатнев (Лапутнев) Иван Ефимов
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
23.09.1886
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Параскева Ефимова
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Фёдор Ефимов
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
24.06.1891
Сын: Лопатнев Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
14.08.1893
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
10.02.1896
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Рождение ребёнка
19.11.1898
Отец ребёнка: Лопатнев Ефимий Прохоров
Смерть
Неизвестно