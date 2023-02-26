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Ефим Иванов

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Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Иван Филиппов

Мать: Евдокия Иосифова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Лопатнева Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Анисия Ефимова

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1871

Сын: Курносенков Тит Ефимов

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Путенкова Мелания Ефимова

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1877

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1878

Сын: Иоанн 2-й

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

Смерть
До 1880
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Агафия Ефимова

Мать ребёнка: Гликерия Архипова

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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