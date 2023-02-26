Ефим Иванов
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Иван Филиппов
Мать: Евдокия Иосифова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Лопатнева Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Анисия Ефимова
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Путенкова Мелания Ефимова
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
Рождение ребёнка
06.01.1877
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
Рождение ребёнка
?.11.1878
Сын: Иоанн 2-й
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
Смерть
До 1880
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Агафия Ефимова
Мать ребёнка: Гликерия Архипова
д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.