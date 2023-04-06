Путенкова Мелания Ефимова
Место рождения
Дата рождения20.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1874
Отец: Ефим Иванов
Мать: Гликерия Архипова
Бракосочетание
02.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1898
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Путенков Николай Андреев
Рождение ребёнка
15.01.1899
Отец ребёнка: Путенков Николай Андреев
Рождение ребёнка
12.11.1902
Сын: Путенков Григорий Николаев
Отец ребёнка: Путенков Николай Андреев
Смерть
Неизвестно