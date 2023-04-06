Путенкова Мелания Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутенкова Мелания Ефимова

Путенкова Мелания Ефимова

avatar

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1874

Отец: Ефим Иванов

Мать: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1897

Муж: Путенков Николай Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1898

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Путенков Николай Андреев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Путенков Павел Николаев

Отец ребёнка: Путенков Николай Андреев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1902

Сын: Путенков Григорий Николаев

Отец ребёнка: Путенков Николай Андреев

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close