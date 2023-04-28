Путенков Николай Андреев
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1898
Дочь: Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Путенкова Мелания Ефимова
Рождение ребёнка
15.01.1899
Мать ребёнка: Путенкова Мелания Ефимова
Рождение ребёнка
12.11.1902
Сын: Путенков Григорий Николаев
Мать ребёнка: Путенкова Мелания Ефимова
Смерть
Неизвестно