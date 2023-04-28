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Путенков Николай Андреев

Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Андрей

Мать: не указана

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.02.1897

Жена: Путенкова Мелания Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1898

Дочь: Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Путенкова Мелания Ефимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1899

Сын: Путенков Павел Николаев

Мать ребёнка: Путенкова Мелания Ефимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1902

Сын: Путенков Григорий Николаев

Мать ребёнка: Путенкова Мелания Ефимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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