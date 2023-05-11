Путенков Павел Николаев
Место рождения
Дата рождения15.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899
Рождение ребёнка
1921
Сын: Путенков Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Таранки
Военная служба
1943
Красноармейский РВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Красноармейский р-н
Военная награда
10.05.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
08.12.1944
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно