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Путенков Павел Николаев

Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899

Отец: Путенков Николай Андреев

Мать: Путенкова Мелания Ефимова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Путенков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Таранки
Военная служба
1943
Красноармейский РВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Красноармейский р-н
Военная награда
10.05.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
08.12.1944
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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