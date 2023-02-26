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Путенков Дмитрий Павлович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Таранки

Дата рождения

1921

Дата смерти

До 1945

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Путенков Павел Николаев

Мать: ?

Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Таранки
Военная служба
02.10.1940
Красноармейский РВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Красноармейский р-н
Смерть
До 1945
Причина смерти: На войне пропал без вести
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