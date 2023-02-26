Путенков Дмитрий Павлович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н,д.Таранки
Дата рождения1921
Дата смертиДо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Путенков Павел Николаев
Мать: ?
Смоленская обл., Демидовский р-н,д.Таранки
Военная служба
02.10.1940
Красноармейский РВК, Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Красноармейский р-н
Смерть
До 1945
Причина смерти: На войне пропал без вести