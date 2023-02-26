Гликерия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти14.02.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Лопатнева Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Анисия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Путенкова Мелания Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
06.01.1877
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
?.11.1878
Сын: Иоанн 2-й
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Бракосочетание
07.10.1879
Муж: Карп Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Карп Герасимов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Агафия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Иванов
Рождение ребёнка
25.03.1883
Сын: Стефан Карпов
Отец ребёнка: Карп Герасимов
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Максим Карпов
Отец ребёнка: Карп Герасимов
Рождение ребёнка
20.08.1887
Дочь: Наталия Карпова
Отец ребёнка: Карп Герасимов
Смерть
14.02.1893
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд