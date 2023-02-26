Гликерия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

14.02.1893

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Лопатнева Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1871

Сын: Курносенков Тит Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Анисия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Путенкова Мелания Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1877

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.11.1878

Сын: Иоанн 2-й

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Бракосочетание
07.10.1879

Муж: Карп Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Карп Герасимов

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Агафия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Иванов

Рождение ребёнка
25.03.1883

Сын: Стефан Карпов

Отец ребёнка: Карп Герасимов

Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Максим Карпов

Отец ребёнка: Карп Герасимов

Рождение ребёнка
20.08.1887

Дочь: Наталия Карпова

Отец ребёнка: Карп Герасимов

Смерть
14.02.1893
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

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