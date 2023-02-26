Агафия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Ефимова

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Место рождения

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1855 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Ефим Иванов

Мать: Гликерия Архипова

д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1902

Муж: Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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