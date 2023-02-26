Агафия Ефимова
Место рожденияд.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Ефим Иванов
Мать: Гликерия Архипова
д.Тимошаты Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.02.1902
Муж: Павел Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно