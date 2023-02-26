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Курносенков Тит Ефимов

Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ефим Иванов

Мать: Гликерия Архипова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.02.1894

Жена: Курносенкова Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: (Курносенкова) Мария Титова

Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1897

Дочь: (Курносенкова) Варвара Титова

Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1899

Дочь: Татьяна Титова

Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Нил Титов

Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова

Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: (Курносенкова) Мария Титова

Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.04.1903

Жена: (Понасенкова) Агафия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Курносенков Осип (Иосиф Тимофеевич)

Мать ребёнка: (Понасенкова) Агафия Васильева

Рождение ребёнка
06.10.1916

Сын: Курносенков Андрей Титов

Мать ребёнка: (Понасенкова) Агафия Васильева

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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