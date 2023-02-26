Курносенков Тит Ефимов
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ефим Иванов
Мать: Гликерия Архипова
Бракосочетание
18.02.1894
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1895
рядовой
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: (Курносенкова) Мария Титова
Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова
Рождение ребёнка
14.11.1897
Дочь: (Курносенкова) Варвара Титова
Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова
Рождение ребёнка
30.12.1899
Дочь: Татьяна Титова
Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Нил Титов
Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: (Курносенкова) Мария Титова
Мать ребёнка: Курносенкова Мария Петрова
Бракосочетание
21.04.1903
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Курносенков Осип (Иосиф Тимофеевич)
Мать ребёнка: (Понасенкова) Агафия Васильева
Рождение ребёнка
06.10.1916
Мать ребёнка: (Понасенкова) Агафия Васильева
Смерть
Неизвестно