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Курносенкова Мария Петрова

Место рождения

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

12.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пётр Семёнов

Мать: Параскева Иванова

Бракосочетание
18.02.1894

Муж: Курносенков Тит Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: (Курносенкова) Мария Титова

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1897

Дочь: (Курносенкова) Варвара Титова

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1899

Дочь: Татьяна Титова

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Нил Титов

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: (Курносенкова) Мария Титова

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.02.1903
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

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