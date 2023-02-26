Курносенкова Мария Петрова
Место рожденияд.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смерти12.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Пётр Семёнов
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
18.02.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: (Курносенкова) Мария Титова
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
Рождение ребёнка
14.11.1897
Дочь: (Курносенкова) Варвара Титова
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
Рождение ребёнка
30.12.1899
Дочь: Татьяна Титова
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Нил Титов
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: (Курносенкова) Мария Титова
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
Смерть
12.02.1903