Параскева Иванова
Место рожденияд.Слобода и Старина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
29.10.1850
Муж: Пётр Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1852
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
06.06.1852
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
05.08.1853
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
15.02.1856
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
14.08.1858
Сын: Фадей Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Лаврентий Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Курносенкова Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Смерть
Неизвестно