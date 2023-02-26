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Параскева Иванова

Место рождения

д.Слобода и Старина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
29.10.1850

Муж: Пётр Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1852

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
06.06.1852

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
05.08.1853

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
15.02.1856

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
14.08.1858

Сын: Фадей Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Лаврентий Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Курносенкова Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Смерть
Неизвестно

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