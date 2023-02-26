Пётр Семёнов
Место рожденияд.Шлыки
Дата рождения25.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
25.11.1831
Отец: Семён Евдокимов
Мать: Наталия Киприянова
д.Шлыки
Бракосочетание
29.10.1850
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1852
Дочь: Акилина Петрова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
06.06.1852
Дочь: Агрипина Петрова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
05.08.1853
Дочь: Васса Петрова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
15.02.1856
Сын: Фёдор Петров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1858
Сын: Фадей Петров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Лаврентий Петров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Курносенкова Мария Петрова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно