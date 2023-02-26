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Пётр Семёнов

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Место рождения

д.Шлыки

Дата рождения

25.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1831

Отец: Семён Евдокимов

Мать: Наталия Киприянова

д.Шлыки
Бракосочетание
29.10.1850

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1852

Дочь: Акилина Петрова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
06.06.1852

Дочь: Агрипина Петрова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
05.08.1853

Дочь: Васса Петрова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
15.02.1856

Сын: Фёдор Петров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1858

Сын: Фадей Петров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Курносенкова Мария Петрова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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