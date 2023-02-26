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Васса Петрова

Место рождения

д.Шлыки

Дата рождения

05.08.1853

Дата смерти

13.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1853

Отец: Пётр Семёнов

Мать: Параскева Иванова

д.Шлыки
Рождение ребёнка
08.01.1875

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильев

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильев

Смерть
13.03.1880
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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