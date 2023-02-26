Васса Петрова
Место рожденияд.Шлыки
Дата рождения05.08.1853
Дата смерти13.03.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1853
Отец: Пётр Семёнов
Мать: Параскева Иванова
д.Шлыки
Рождение ребёнка
08.01.1875
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильев
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильев
Смерть
13.03.1880
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.