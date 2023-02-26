Пётр Андреев
Место рожденияд.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.01.1875
Дата смерти11.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1875
Отец: Андрей Васильев
Мать: Васса Петрова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.01.1885
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори