Пётр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Андреев

Пётр Андреев

avatar

Место рождения

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.01.1875

Дата смерти

11.01.1885

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1875

Отец: Андрей Васильев

Мать: Васса Петрова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.01.1885
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close