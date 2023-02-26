Ксения Петрова
Место рожденияд.Шлыково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Пётр Семёнов
Мать: Параскева Иванова
д.Шлыково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1884
Муж: Мартин Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Параскева Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
14.10.1887
Сын: Андрей Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
04.02.1893
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
16.03.1896
Дочь: Дария Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Екатерина Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Анна Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Смерть
Неизвестно