Мартин Алексеев
Место рождения
Дата рождения13.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1859
Отец: Левоненко Алексей Леонов
Мать: Евдокия Иванова
Бракосочетание
10.02.1884
Жена: Ксения Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1885
Дочь: Параскева Мартинова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
14.10.1887
Сын: Андрей Мартинов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
04.02.1893
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
16.03.1896
Дочь: Дария Мартинова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
05.11.1898
Дочь: Екатерина Мартинова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Анна Мартинова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно