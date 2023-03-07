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Мартин Алексеев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1859

Отец: Левоненко Алексей Леонов

Мать: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.02.1884

Жена: Ксения Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1885

Дочь: Параскева Мартинова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1887

Сын: Андрей Мартинов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1893

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Дария Мартинова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1898

Дочь: Екатерина Мартинова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1901

Дочь: Анна Мартинова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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