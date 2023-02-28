Левоненко Алексей Леонов
Место рождения
Дата рождения16.03.1837
Дата смертиДо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1837
Отец: Леонтий Григорьев
Мать: Варвара (Григорьева)
Бракосочетание
21.07.1857
Жена: Евдокия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1857
2-ой гренадёрской артиллерийской бригады облегчённой 6-й батареи канонир
Рождение ребёнка
26.04.1858
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Мартин Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
07.01.1861
Дочь: Домника Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
18.04.1862
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
07.07.1863
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1872
Дочь: Александра мл.
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Военная служба
1872
Новогеоргиевской крепости рядовой
Бракосочетание
13.11.1877
Жена: Левоненко Мария Захарова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Левоненко Ефим Алексеевич
Мать ребёнка: Левоненко Мария Захарова
Рождение ребёнка
04.03.1887
Сын: Левоненко Василий Алексеев
Мать ребёнка: Левоненко Мария Захарова
Рождение ребёнка
02.05.1888
Дочь: Мавра Алексеева
Мать ребёнка: Левоненко Мария Захарова
Смерть
До 1902