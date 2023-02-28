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Левоненко Алексей Леонов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.03.1837

Дата смерти

До 1902

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1837

Отец: Леонтий Григорьев

Мать: Варвара (Григорьева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.07.1857

Жена: Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1857
2-ой гренадёрской артиллерийской бригады облегчённой 6-й батареи канонир
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Левоненко Семён Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Мартин Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1861

Дочь: Домника Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1862

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1863

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1872

Дочь: Александра мл.

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1872
Новогеоргиевской крепости рядовой
Бракосочетание
13.11.1877

Жена: Левоненко Мария Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Левоненко Ефим Алексеевич

Мать ребёнка: Левоненко Мария Захарова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Левоненко Василий Алексеев

Мать ребёнка: Левоненко Мария Захарова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1888

Дочь: Мавра Алексеева

Мать ребёнка: Левоненко Мария Захарова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1902
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