Левоненко Мария Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти03.04.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1881
Сын: Левоненко Ефим Алексеевич
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
04.03.1887
Сын: Левоненко Василий Алексеев
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
02.05.1888
Дочь: Мавра Алексеева
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
03.04.1902