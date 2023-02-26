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Левоненко Мария Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

03.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1877

Муж: Левоненко Алексей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1881

Сын: Левоненко Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1887

Сын: Левоненко Василий Алексеев

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1888

Дочь: Мавра Алексеева

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
03.04.1902
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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