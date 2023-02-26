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Левоненко Ефим Алексеевич

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881

Отец: Левоненко Алексей Леонов

Мать: Левоненко Мария Захарова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1902

Жена: Левоненко Анастасия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: (Левоненко) Екатерина Евфимова

Мать ребёнка: Левоненко Анастасия Данилова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.09.1904

Сын: Левоненко Иоанн Ефимов

Мать ребёнка: Левоненко Анастасия Данилова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Левоненко Ермолай Ефимов

Мать ребёнка: Левоненко Анастасия Данилова

Военная служба
1915
рядовой 102-й пехотный Вятский полк
Смерть
Неизвестно

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