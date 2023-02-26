Левоненко Ефим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881
Отец: Левоненко Алексей Леонов
Мать: Левоненко Мария Захарова
Бракосочетание
21.01.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: (Левоненко) Екатерина Евфимова
Мать ребёнка: Левоненко Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
14.09.1904
Мать ребёнка: Левоненко Анастасия Данилова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Левоненко Анастасия Данилова
Военная служба
1915
рядовой 102-й пехотный Вятский полк
Смерть
Неизвестно