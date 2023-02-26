Варвара (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти11.02.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1820
Сын: Семён Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
28.07.1824
Дочь: Параскева Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
29.05.1832
Сын: Исаак Леонов
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
16.03.1837
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Рождение ребёнка
10.03.1838
Дочь: Дария Леонова
Отец ребёнка: Леонтий Григорьев
Смерть
11.02.1860