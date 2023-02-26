Варвара (Григорьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара (Григорьева)

Варвара (Григорьева)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

11.02.1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1820

Сын: Семён Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1824

Дочь: Параскева Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1832

Сын: Исаак Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1837

Сын: Левоненко Алексей Леонов

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1838

Дочь: Дария Леонова

Отец ребёнка: Леонтий Григорьев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.02.1860
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close