Ирина Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Леонова

Ирина Леонова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

04.04.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Леонтий Григорьев

Мать: Варвара (Григорьева)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.04.1848

Муж: Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1880
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close