Ирина Леонова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти04.04.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Леонтий Григорьев
Мать: Варвара (Григорьева)
Бракосочетание
18.04.1848
Муж: Иван Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1880
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.