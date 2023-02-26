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Иван Алексеев

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Место рождения

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.02.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

До 1801 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830

Отец: Алексей Дорофеев

Мать: Ирина Власова

сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1848

Жена: Ирина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Ирина Леонова

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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