Иван Алексеев
Место рождениясельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.02.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1830
Отец: Алексей Дорофеев
Мать: Ирина Власова
сельцо Архангельское Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.04.1848
Жена: Ирина Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1849
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Ирина Леонова
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно