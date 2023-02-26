Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти19.01.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
21.07.1857
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1858
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Мартин Алексеев
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
07.01.1861
Дочь: Домника Алексеева
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
18.04.1862
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
07.07.1863
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Рождение ребёнка
17.04.1872
Дочь: Александра мл.
Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов
Смерть
19.01.1877
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно