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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

19.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
21.07.1857

Муж: Левоненко Алексей Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.04.1858

Сын: Левоненко Семён Алексеев

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Мартин Алексеев

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1861

Дочь: Домника Алексеева

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1862

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1863

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.04.1872

Дочь: Александра мл.

Отец ребёнка: Левоненко Алексей Леонов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.01.1877
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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