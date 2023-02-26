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(Понасенкова) Агафия Васильева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1886

Отец: Понасенков Василий (Ефимов)

Мать: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1903

Муж: Курносенков Тит Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908

Сын: Курносенков Осип (Иосиф Тимофеевич)

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1916

Сын: Курносенков Андрей Титов

Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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