(Понасенкова) Агафия Васильева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1886
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Курносенков Осип (Иосиф Тимофеевич)
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1916
Отец ребёнка: Курносенков Тит Ефимов
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно