Понасенков Василий (Ефимов)
Место рожденияд.Пустошь
Дата рождения25.04.1859
Дата смерти31.12.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1859
Отец: Понасенко Аким Афанасиев
Мать: Мария Ананьева
д.Пустошь
Бракосочетание
23.01.1877
Жена: Понасенкова Анна Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1880
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1881
Сын: Понасенков Стефан Васильев
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1884
Сын: Понасенков Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1886
Дочь: Агафия Васильева
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1888
Дочь: Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Понасенков Сергей Васильев
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1896
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1898
Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1909
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище