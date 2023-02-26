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Понасенков Василий (Ефимов)

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Место рождения

д.Пустошь

Дата рождения

25.04.1859

Дата смерти

31.12.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1859

Отец: Понасенко Аким Афанасиев

Мать: Мария Ананьева

д.Пустошь
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Понасенкова Анна Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1880

Сын: Понасенков Лука Васильев

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1881

Сын: Понасенков Стефан Васильев

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1884

Сын: Понасенков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1886

Дочь: Агафия Васильева

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1888

Дочь: Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Понасенков Сергей Васильев

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1896

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1898

Сын: Понасенков Иван Васильев

Мать ребёнка: Понасенкова Анна Карпова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
31.12.1909
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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