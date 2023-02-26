(Понасенкова) Анастасия Васильева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888
Бракосочетание
23.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1910
Сын: Афанасий Димитриев
Отец ребёнка: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
19.01.1912
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
18.11.1914
Сын: Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров
Смерть
Неизвестно