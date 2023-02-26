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(Понасенкова) Анастасия Васильева

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888

Отец: Понасенков Василий (Ефимов)

Мать: Понасенкова Анна Карпова

Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1910

Сын: Афанасий Димитриев

Отец ребёнка: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Капшуков (Каптуков) Дмитрий Фёдоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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