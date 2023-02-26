Понасенкова Анна Карпова
Место рожденияд.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
06.09.1860
Отец: Карп Стефанов
Мать: Екатерина Прохорова
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1880
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1881
Сын: Понасенков Стефан Васильев
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1884
Сын: Понасенков Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1886
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1888
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1891
Сын: Понасенков Сергей Васильев
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1894
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1896
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1898
Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно