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Понасенкова Анна Карпова

Место рождения

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1860

Отец: Карп Стефанов

Мать: Екатерина Прохорова

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Понасенков Василий (Ефимов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1880

Сын: Понасенков Лука Васильев

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1881

Сын: Понасенков Стефан Васильев

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1884

Сын: Понасенков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1886

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1888

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1891

Сын: Понасенков Сергей Васильев

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1896

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1898

Сын: Понасенков Иван Васильев

Отец ребёнка: Понасенков Василий (Ефимов)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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