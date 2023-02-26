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Карп Стефанов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

01.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.10.1846

Жена: Екатерина Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорий Карпов

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
17.10.1853

Дочь: Параскева Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1856

Дочь: Наталия Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гавриил Карпов

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
06.09.1860

Дочь: Понасенкова Анна Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Никифор (Поликарпов)

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Карпова

Мать ребёнка: Екатерина Прохорова

Смерть
01.12.1892

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