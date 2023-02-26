Карп Стефанов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти01.12.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1846
Жена: Екатерина Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорий Карпов
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
17.10.1853
Дочь: Параскева Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
24.08.1856
Дочь: Наталия Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гавриил Карпов
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
06.09.1860
Дочь: Понасенкова Анна Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Никифор (Поликарпов)
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Карпова
Мать ребёнка: Екатерина Прохорова
Смерть
01.12.1892