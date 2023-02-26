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Никифор (Поликарпов)

Место рождения

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Карп Стефанов

Мать: Екатерина Прохорова

Бракосочетание
20.05.1888

Жена: Акилина Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Ермолай Никифоров

Мать ребёнка: Акилина Нилова

Смерть
Неизвестно

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