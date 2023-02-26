Никифор (Поликарпов)
Место рожденияд.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Карп Стефанов
Мать: Екатерина Прохорова
Бракосочетание
20.05.1888
Жена: Акилина Нилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1892
Сын: Ермолай Никифоров
Мать ребёнка: Акилина Нилова
Смерть
Неизвестно