Екатерина Прохорова
Место рожденияд.Цурково
Дата рождения1829
Дата смерти24.02.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Цурково
Бракосочетание
13.10.1846
Муж: Карп Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Григорий Карпов
Отец ребёнка: Карп Стефанов
Рождение ребёнка
17.10.1853
Дочь: Параскева Карпова
Отец ребёнка: Карп Стефанов
Рождение ребёнка
24.08.1856
Дочь: Наталия Карпова
Отец ребёнка: Карп Стефанов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гавриил Карпов
Отец ребёнка: Карп Стефанов
Рождение ребёнка
06.09.1860
Дочь: Понасенкова Анна Карпова
Отец ребёнка: Карп Стефанов
д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Никифор (Поликарпов)
Отец ребёнка: Карп Стефанов
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мария Карпова
Отец ребёнка: Карп Стефанов
Смерть
24.02.1885
д.Цурково (Новосельцы) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.