Екатерина Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Прохорова

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Место рождения

д.Цурково

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.02.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Цурково
Бракосочетание
13.10.1846

Муж: Карп Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Григорий Карпов

Отец ребёнка: Карп Стефанов

Рождение ребёнка
17.10.1853

Дочь: Параскева Карпова

Отец ребёнка: Карп Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1856

Дочь: Наталия Карпова

Отец ребёнка: Карп Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гавриил Карпов

Отец ребёнка: Карп Стефанов

Рождение ребёнка
06.09.1860

Дочь: Понасенкова Анна Карпова

Отец ребёнка: Карп Стефанов

д.Новосельцы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Никифор (Поликарпов)

Отец ребёнка: Карп Стефанов

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мария Карпова

Отец ребёнка: Карп Стефанов

Смерть
24.02.1885
д.Цурково (Новосельцы) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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