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Параскева Карпова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.10.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853

Отец: Карп Стефанов

Мать: Екатерина Прохорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Емельян Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1876

Сын: Пётр Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Матвеев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Емельян Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Сын: Василий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1887

Дочь: Ефросиния Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Никанор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Матвеев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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