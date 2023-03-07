Параскева Карпова
Место рождения
Дата рождения17.10.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1853
Отец: Карп Стефанов
Мать: Екатерина Прохорова
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Емельян Матвеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1876
Сын: Пётр Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Матвеев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Емельян Матвеев
Рождение ребёнка
24.04.1886
Сын: Василий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Матвеев
Рождение ребёнка
23.06.1887
Дочь: Ефросиния Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Матвеев
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Никанор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Матвеев
Смерть
Неизвестно