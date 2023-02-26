Емельян Матвеев
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.07.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1853
Отец: Матвей Емельянов
Мать: Вера (Власова)
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Параскева Карпова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1876
Сын: Пётр Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Карпова
Рождение ребёнка
20.03.1883
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Параскева Карпова
Рождение ребёнка
24.04.1886
Сын: Василий Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Карпова
Рождение ребёнка
23.06.1887
Дочь: Ефросиния Емельянова
Мать ребёнка: Параскева Карпова
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Никанор Емельянов
Мать ребёнка: Параскева Карпова
Смерть
Неизвестно