Емельян Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян Матвеев

Емельян Матвеев

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.07.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1853

Отец: Матвей Емельянов

Мать: Вера (Власова)

Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Параскева Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1876

Сын: Пётр Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Карпова

Рождение ребёнка
20.03.1883

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Параскева Карпова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Сын: Василий Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Карпова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1887

Дочь: Ефросиния Емельянова

Мать ребёнка: Параскева Карпова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Никанор Емельянов

Мать ребёнка: Параскева Карпова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.