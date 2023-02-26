Матвей Емельянов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1823
Дата смерти14.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1823
Отец: Емельян Алексеев
Мать: Мария Борисова
Бракосочетание
20.02.1842
Жена: Вера (Власова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1844
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
30.09.1845
Дочь: Пелагея ст
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
13.11.1846
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
29.10.1849
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
30.03.1852
Сын: Иоанн Матвеев
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
09.07.1853
Сын: Емельян Матвеев
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
04.02.1856
Дочь: Агафия Матвеева
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Сергей Матвеев
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
28.06.1859
Сын: Афанасий Матвеев
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Рождение ребёнка
07.10.1861
Дочь: Зубкова Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Вера (Власова)
Смерть
14.09.1882