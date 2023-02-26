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Матвей Емельянов

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1823

Дата смерти

14.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1823

Отец: Емельян Алексеев

Мать: Мария Борисова

Бракосочетание
20.02.1842

Жена: Вера (Власова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1844

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
30.09.1845

Дочь: Пелагея ст

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
13.11.1846

Сын: Бельков Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
29.10.1849

Сын: Бельков Павел Матвеев

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
30.03.1852

Сын: Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
09.07.1853

Сын: Емельян Матвеев

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
04.02.1856

Дочь: Агафия Матвеева

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Сергей Матвеев

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
28.06.1859

Сын: Афанасий Матвеев

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Рождение ребёнка
07.10.1861

Дочь: Зубкова Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Вера (Власова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.09.1882
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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