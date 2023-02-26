Мария Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агрипина ст
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
03.03.1806
Сын: Герасим Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1807
Сын: Дмитрий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агафия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
28.06.1819
Дочь: Агрипина Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
д.Титовская
Рождение ребёнка
05.08.1823
Сын: Матвей Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Алексеев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно