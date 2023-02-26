Мария Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агрипина ст

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
03.03.1806

Сын: Герасим Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1807

Сын: Дмитрий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агафия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
28.06.1819

Дочь: Агрипина Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

д.Титовская
Рождение ребёнка
05.08.1823

Сын: Матвей Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Алексеев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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