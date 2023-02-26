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Параскева Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.
1812 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1837

Сын: Корнилий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1839

Дочь: Харитина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Косьма Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.10.1842

Сын: Филипп Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1844

Сын: Ефимий Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Стефанов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Стефанов

Смерть
Неизвестно
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