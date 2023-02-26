Параскева Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1837
Сын: Корнилий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
02.10.1839
Дочь: Харитина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Косьма Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.10.1842
Сын: Филипп Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Рождение ребёнка
08.03.1844
Сын: Ефимий Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Стефанов
Смерть
Неизвестно