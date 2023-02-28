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Фёдор Стефанов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

12.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Анна Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1837

Сын: Корнилий Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1839

Дочь: Харитина Фёдорова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Емельянова

Смерть
12.03.1842
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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