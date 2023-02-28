Фёдор Стефанов
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти12.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Стефан Григорьев
Мать: Анна Акимова
Рождение ребёнка
10.09.1837
Сын: Корнилий Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
02.10.1839
Дочь: Харитина Фёдорова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Емельянова
Смерть
12.03.1842