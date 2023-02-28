Стефан Григорьев
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Григорий Леонов
Мать: Агафия Иосифова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагия Стефанова
Мать ребёнка: Анна Акимова
Рождение ребёнка
24.08.1807
Сын: Пётр Стефанов
Мать ребёнка: Анна Акимова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: Анна Акимова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тихон Стефанов
Мать ребёнка: Анна Акимова
Рождение ребёнка
18.07.1823
Сын: Илья Стефанов
Мать ребёнка: Анна Акимова
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Пелагия Стефанова
Мать ребёнка: Анна Акимова
Рождение ребёнка
03.05.1830
Сын: Иоанн Стефанов
Мать ребёнка: Матрона Никитина
Бракосочетание
10.06.1834
Жена: Феофания Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никитина
Смерть
Неизвестно