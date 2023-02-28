Стефан Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефан Григорьев

Стефан Григорьев

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Григорий Леонов

Мать: Агафия Иосифова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагия Стефанова

Мать ребёнка: Анна Акимова

Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Пётр Стефанов

Мать ребёнка: Анна Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Анна Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тихон Стефанов

Мать ребёнка: Анна Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1823

Сын: Илья Стефанов

Мать ребёнка: Анна Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Пелагия Стефанова

Мать ребёнка: Анна Акимова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1830

Сын: Иоанн Стефанов

Мать ребёнка: Матрона Никитина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.06.1834

Жена: Феофания Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никитина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close