Анна Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тихон Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1823

Сын: Илья Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Пелагия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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