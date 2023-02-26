Анна Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
24.08.1807
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тихон Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
18.07.1823
Сын: Илья Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Пелагия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Смерть
Неизвестно