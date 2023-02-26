Агафия Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

23.04.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Леонов

Рождение ребёнка
28.05.1795

Дочь: Феодосия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1803

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Леонов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Леонов

Смерть
23.04.1834
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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