Агафия Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти23.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Леонов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Леонов
Рождение ребёнка
28.05.1795
Дочь: Феодосия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Леонов
Рождение ребёнка
01.07.1803
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Леонов
Смерть
23.04.1834