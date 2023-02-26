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Зубкова Пелагея Матвеева

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.10.1861

Дата смерти

20.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1861

Отец: Матвей Емельянов

Мать: Вера (Власова)

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1884

Муж: Зубков Василий Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1888

Дочь: (Зубкова) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Зубков Василий Акимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Зубкова) Мелания Васильева

Отец ребёнка: Зубков Василий Акимов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.07.1895

Муж: Фёдор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
20.07.1912
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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