Зубкова Пелагея Матвеева
Место рождения
Дата рождения07.10.1861
Дата смерти20.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1861
Отец: Матвей Емельянов
Мать: Вера (Власова)
Бракосочетание
26.08.1884
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1888
Дочь: (Зубкова) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Зубков Василий Акимов
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Зубкова) Мелания Васильева
Отец ребёнка: Зубков Василий Акимов
Бракосочетание
09.07.1895
Муж: Фёдор Андреев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
20.07.1912
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно