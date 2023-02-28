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Зубков Василий Акимов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.02.1852

Дата смерти

07.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1852

Отец: Зубков Аким Федосиев

Мать: Зубкова Ефросинья Федосьева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.01.1873

Жена: Зубкова Акилина Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1874

Дочь: Анисия Васильева

Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1877

Сын: Зубков Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.07.1879

Сын: Зубков Илья Васильев

Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.03.1883

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1884

Жена: Зубкова Пелагея Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1888

Дочь: Елизавета Васильева

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Матвеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.12.1894
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мелания Васильева

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Матвеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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