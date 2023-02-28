Зубков Василий Акимов
Место рождения
Дата рождения27.02.1852
Дата смерти07.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1852
Отец: Зубков Аким Федосиев
Бракосочетание
28.01.1873
Жена: Зубкова Акилина Сергеева
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.12.1874
Дочь: Анисия Васильева
Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
06.02.1877
Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
16.07.1879
Сын: Зубков Илья Васильев
Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
09.03.1883
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Зубкова Акилина Сергеева
Бракосочетание
26.08.1884
Жена: Зубкова Пелагея Матвеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.08.1888
Дочь: Елизавета Васильева
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Матвеева
Смерть
07.12.1894
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мелания Васильева
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Матвеева
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище