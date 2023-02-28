Зубков Илья Васильев
Место рождения
Дата рождения16.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1879
Отец: Зубков Василий Акимов
Мать: Зубкова Акилина Сергеева
Бракосочетание
31.01.1905
Жена: Зубкова Матрона Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1906
Сын: Зубков Ефимий Ильин
Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина
Рождение ребёнка
21.01.1908
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина
Рождение ребёнка
16.12.1910
Дочь: Анастасия Ильина
Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина
Рождение ребёнка
18.01.1913
Сын: Зубков Ефимий Ильин
Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина
Смерть
Неизвестно