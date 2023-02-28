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Зубков Илья Васильев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1879

Отец: Зубков Василий Акимов

Мать: Зубкова Акилина Сергеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Зубкова Матрона Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.12.1906

Сын: Зубков Ефимий Ильин

Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1908

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1910

Дочь: Анастасия Ильина

Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1913

Сын: Зубков Ефимий Ильин

Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Зубкова Матрона Косьмина

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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