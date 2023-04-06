Зубков Аким Федосиев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти24.01.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Федосий (Михайлов)
Мать: Евдокия Петрова
Бракосочетание
04.06.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.02.1852
Мать ребёнка: Зубкова Ефросинья Федосьева
Рождение ребёнка
31.10.1864
Дочь: Матрона (Ефимова)
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова
Рождение ребёнка
19.04.1871
Дочь: Александра Акимова
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Татьяна Вавилова
Смерть
24.01.1882
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище