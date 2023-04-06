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Зубков Аким Федосиев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

24.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Федосий (Михайлов)

Мать: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.06.1848

Жена: Зубкова Ефросинья Федосьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
27.02.1852

Сын: Зубков Василий Акимов

Мать ребёнка: Зубкова Ефросинья Федосьева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.10.1864

Дочь: Матрона (Ефимова)

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1871

Дочь: Александра Акимова

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Вавилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Татьяна Вавилова

Смерть
24.01.1882
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
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