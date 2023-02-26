(Овсянкина) Евдокия Петрова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.02.1823
Дата смерти01.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Овсянкин Пётр Саввин
Сын: Зубков Аким Федосиев
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Муж: Федосий (Михайлов)
Дочь: Лазарева Мария Федосова
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Алексей Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Василий Федосиев
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Георгий Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Фёдор Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Ефим (Федотов)
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Пётр Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Дочь: Лепёшкина Акилина Федосова
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Дочь: Стефанида Феодосиева
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Федот Феодосиев
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Дочь: Наталья Федосова
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)
Сын: Илья Федосов
Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)