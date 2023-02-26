(Овсянкина) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Овсянкина) Евдокия Петрова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.02.1823

Дата смерти

01.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1823

Отец: Овсянкин Пётр Саввин

Мать: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зубков Аким Федосиев

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.05.1842

Муж: Федосий (Михайлов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1843

Дочь: Лазарева Мария Федосова

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1845

Сын: Алексей Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Василий Федосиев

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1850

Сын: Георгий Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1852

Сын: Фёдор Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Сиволопы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Ефим (Федотов)

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.12.1854

Сын: Пётр Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1857

Дочь: Лепёшкина Акилина Федосова

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

д.Капустино Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Стефанида Феодосиева

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Федот Феодосиев

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1864

Дочь: Наталья Федосова

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Илья Федосов

Отец ребёнка: Федосий (Михайлов)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.03.1879
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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