Овсянкина Домника Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1806
Сын: Парфений Петров
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1809
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1821
Сын: Никифор Петров
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1823
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно