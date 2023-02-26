Овсянкина Домника Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсянкина Домника Стефанова

Овсянкина Домника Стефанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1806

Сын: Парфений Петров

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1809

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Овсянкин Иосиф Петров

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1821

Сын: Никифор Петров

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1823

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Овсянкин Фёдор Петров

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Овсянкин Пётр Саввин

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close