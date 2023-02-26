Овсянкин Фёдор Петров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти11.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Овсянкин Пётр Саввин
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.02.1850
Жена: Москалёва Анна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1852
Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1854
Сын: Росейцев Парфений Фёдоров
Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова
Рождение ребёнка
12.07.1857
Дочь: Марина Фёдорова
Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова
Рождение ребёнка
17.09.1860
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1884