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Овсянкин Фёдор Петров

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

11.12.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Овсянкин Пётр Саввин

Мать: Овсянкина Домника Стефанова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.02.1850

Жена: Москалёва Анна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1852

Сын: Овсянкин Иоанн Фёдоров

Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1854

Сын: Росейцев Парфений Фёдоров

Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1857

Дочь: Марина Фёдорова

Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова

Рождение ребёнка
17.09.1860

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Москалёва Анна Иванова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.12.1884
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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