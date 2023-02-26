Росейцев Парфений Фёдоров
Место рождения
Дата рождения05.02.1854
Дата смерти28.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1854
Отец: Овсянкин Фёдор Петров
Мать: Москалёва Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Парфенов
Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Бракосочетание
07.02.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Мария Парфенова
Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Рождение ребёнка
30.09.1875
Дочь: Колбатова Пелагея Парфенова
Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Рождение ребёнка
04.04.1878
Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Рождение ребёнка
18.03.1881
Сын: Яков Парфенов
Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Рождение ребёнка
23.04.1883
Сын: Василий Парфенов
Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева
Бракосочетание
20.05.1884
Жена: Васса Павлова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1895
Сын: Кесарь Парфенов
Мать ребёнка: Васса Павлова
Смерть
28.10.1901
Причина смерти: от натуральной