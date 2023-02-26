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Росейцев Парфений Фёдоров

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1854

Дата смерти

28.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1854

Отец: Овсянкин Фёдор Петров

Мать: Москалёва Анна Иванова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Парфенов

Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Мария Парфенова

Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1875

Дочь: Колбатова Пелагея Парфенова

Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1878

Сын: Росейцев Иосиф Парфенов

Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1881

Сын: Яков Парфенов

Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1883

Сын: Василий Парфенов

Мать ребёнка: Росейцева Евдокия Лаврентиева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
20.05.1884

Жена: Васса Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1895

Сын: Кесарь Парфенов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
28.10.1901
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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